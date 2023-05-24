Подмосковье 24 мая 2023, 15:43 Подмосковный колледж «Энергия» примет свыше 1,5 тысячи студентов в этом году

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Подмосковный колледж «Энергия» готовится принять 1550 студентов в этом году. Абитуриенты смогут подать документы в электронном виде. Об этом сообщили в министерстве образования Московской области.

Прием документов начнется 20 июня. В ведомстве напомнили, что процесс подачи заявления и необходимых документов можно упростить, сделав это через портал госуслуг.

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С подробной информацией о поступлении и направлениях подготовки можно ознакомиться на сайте колледжа.

Сдача ЕГЭ в Подмосковье начнется 26 мая. Губернатор Андрей Воробьев выразил надежду на то, что школьники успешно сдадут экзамены и покажут хорошие результаты. По его словам, это всегда волнительный этап.

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