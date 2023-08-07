Важное 07 августа 2023, 13:15 Воробьев рассказал об устойчивом положении экономики и бюджета Подмосковья Телеканал «360»

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Устойчивое положение экономики и бюджета наблюдается в Подмосковье, несмотря на санкции, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Значительный эффект дают и проекты импортозамещения, подчеркнул он.

Подмосковье активно генерирует новые сервисы для бизнеса и меры поддержки предпринимателей.

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«Подготовили результаты о состоянии экономики, доходов нашего бюджета. Видим, что, когда уделяем внимание поддержке бизнеса, это отражается на муниципальном, региональном и федеральном бюджетах. Мы вносим заметную лепту, и приятно, что, несмотря на препоны с логистикой, санкциями, платежами, мы наблюдаем устойчивое положение», — отметил Воробьев.

По его словам, сегодня 35-40% всех обращений бизнеса связаны с предоставлением земельных участков.

Стараемся сделать сервисы удобными. На платформе с мобильного телефона ты можешь претендовать на получение земли. Андрей Воробьев

Он добавил, что совместно с Минжилполитики прорабатываются варианты по расширению услуг для малого бизнеса, торговли на первых и вторых этажах помещений.

«И у нас реализуются программы импортозамещения. Приятно, что они сдаются в срок», — подытожил губернатор.

Ранее Воробьев сообщил, что рост малого бизнеса в Подмосковье показал хорошую динамику. Все подробности о мерах поддержки предпринимателей доступны на инвестиционном портале.

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