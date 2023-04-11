Важное 11 апреля 2023, 15:09 Андрей Воробьев: поликлинику в Люберцах построят по новому стандарту

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Строительство современной поликлиники для детей и взрослых вышло на финишную прямую в Люберцах. Врачи смогут ежедневно принимать по 600 пациентов, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Корпус почти готов, персонал уже полностью набрали.

Медицинский центр строят по новому единому стандарту, уже внедренному в Подмосковье благодаря проекту «Поликлиника. Перезагрузка».

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«Важно, что работать там будут и узкие специалисты: кардиологи, офтальмологи, эндокринологи, стоматологи», — отметил Андрей Воробьев.

Кроме того, внутри обустроят станцию скорой помощи. Ее откроют в четвертом квартале этого года. В новой поликлинике установят современное оборудование.

Ее очень ждут жители, потому что своей поликлиники в микрорайоне нет, а живут здесь 36 тысяч человек. Строим ее по нашему новому стандарту. Андрей Воробьев

Губернатор подчеркнул, что президент поручил уделить особое внимание развитию первичного звена здравоохранения.

«Поэтому мы много ресурсов тратим не только на строительство, но и на модернизацию поликлиник, амбулаторий, офисов врачей общей практики», — добавил Воробьев.

До конца года поликлиники откроют в Люберцах, Ленинском округе, Видном, Дзержинском, Балашихе, в Одинцове появится офис врачей общей практики, в Богородском округе — подстанция скорой помощи, а в Котельниках — центр профилактики и борьбы со СПИдом и инфекционными заболеваниями.

«А чтобы жители могли быстрее проходить обследования, к концу следующего года заменим все тяжелое аналоговое оборудование на цифровое», — подытожил губернатор.

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