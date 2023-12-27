Важное 27 декабря 2023, 14:55 «Уникальные места и производства». Андрей Воробьев на выставке «Россия» пригласил гостей в Подмосковье Андрей Воробьев рассказал о задумке стенда Подмосковья на выставке «Россия»

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Подмосковье развернуло свой уникальный интерактивный стенд на выставке «Россия» на ВДНХ. Там, как рассказал губернатор Андрей Воробьев, постарались отобразить то, чем гордится регион: не имеющие аналогов производства, музеи, образовательные центры и онлайн-сервисы.

«Большой популярностью здесь пользуется и наша игра-стратегия, созданная на основе ЦУРа, — это интерактивный пульт, с помощью которого можно управлять Московской областью: почувствовать себя губернатором и решить реальные вопросы жителей, которые мы собрали из „Добродела“», — поделился Андрей Воробьев.

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На стенде Московской области все в интерактивном формате: дети и взрослые могут стать частью различных производств, заглянуть за три двери и открыть для себя что-то новое.

Чтобы гости выставки прониклись атмосферой нашего региона, мы сделали три капсулы: зайдя в них, можно перенестись в знаковые места Московской области. Андрей Воробьев

Он выразил надежду, что после такого виртуального путешествия многим захочется приехать в Подмосковье.

«Будем ждать!» — подчеркнул губернатор.

Андрей Воробьев прибыл на выставку вместе с двумя сыновьями. Вместе с тем он показал им стенд своего родного Красноярского края.

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