Важное 27 декабря 2023, 14:15 Андрей Воробьев показал сыновьям стенды Подмосковья и Красноярского края на выставке «Россия»

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День Московской области проходит на выставке «Россия» на ВДНХ. Гостей встречают не только популярные певцы, но и актеры Евгений Миронов, Сергей Безруков, хореограф Егор Дружинин, саксофонист Игорь Бутман. С сыновьями прибыл и губернатор Андрей Воробьев.

Подмосковье подготовило для гостей большую развлекательную программу: лекции о регионе, выступления популярных артистов, таких как Ваня Дмитриенко, Диана Анкутдинова и Niletto.

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Проходят викторины и розыгрыши призов, дискуссии с участием молодежи.

Вместе с сыновьями удалось побывать и на моей малой родине — на стенде Красноярского края. Пятиметровая статуя в образе Енисея — символ региона — рассказывает о крае, у нее бьется сердце. Андрей Воробьев

На стенде Красноярского края губернатор Подмосковья особенно отметил скульптуру, созданную искусственным интеллектом.

«Также представлены миниатюра Красноярска с интерактивными панелями о местах города, симулятор подъема по Торгашинской лестнице и прогулки по набережной, а еще товары красноярского производства и интерактивная модель ГЭС», — рассказал Андрей Воробьев.

Гости выставки могут прогуляться по стендам различных регионов России. На площадке Подмосковья можно встретить актеров кино и театра, музыкальных исполнителей и хореографов.

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