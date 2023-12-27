27 декабря 2023, 14:15
Андрей Воробьев показал сыновьям стенды Подмосковья и Красноярского края на выставке «Россия»
День Московской области проходит на выставке «Россия» на ВДНХ. Гостей встречают не только популярные певцы, но и актеры Евгений Миронов, Сергей Безруков, хореограф Егор Дружинин, саксофонист Игорь Бутман. С сыновьями прибыл и губернатор Андрей Воробьев.
Подмосковье подготовило для гостей большую развлекательную программу: лекции о регионе, выступления популярных артистов, таких как Ваня Дмитриенко, Диана Анкутдинова и Niletto.
Реклама
Проходят викторины и розыгрыши призов, дискуссии с участием молодежи.
Вместе с сыновьями удалось побывать и на моей малой родине — на стенде Красноярского края. Пятиметровая статуя в образе Енисея — символ региона — рассказывает о крае, у нее бьется сердце.
Андрей Воробьев
На стенде Красноярского края губернатор Подмосковья особенно отметил скульптуру, созданную искусственным интеллектом.
«Также представлены миниатюра Красноярска с интерактивными панелями о местах города, симулятор подъема по Торгашинской лестнице и прогулки по набережной, а еще товары красноярского производства и интерактивная модель ГЭС», — рассказал Андрей Воробьев.
Гости выставки могут прогуляться по стендам различных регионов России. На площадке Подмосковья можно встретить актеров кино и театра, музыкальных исполнителей и хореографов.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Выставки
Андрей Воробьев
ВДНХ
Красноярский край
Реклама
Реклама