«Госпиталь с серьезными врачами». Воробьев и Путин обсудили масштабное строительство детской больницы в Красногорске

Детей в Подмосковье становится больше. Поэтому в регионе активно строятся школы и больницы. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и президент России Владимир Путин обсудили строительство красногорской детской больницы, завершения которого ждет вся область.

«Когда-то мы строили перинатальные центры. Сейчас, благодаря вашей поддержке, впервые в истории Московской области мы заложили детский госпиталь. Это будет современный, наполненный серьезными специалистами, врачами госпиталь, который будет лечить детей», — сказал Воробьев.

Он отметил, что количество детей за последние восемь лет в регионе выросло на полмиллиона человек. Поэтому также идет активное строительство школ. Детские сады и школы в регионе строят очень активно, чтобы не допустить второй смены, и чтобы качество образования в период учебы и после нее тоже было на высоком уровне.

Московская область растет, население увеличивается, и города тоже нуждаются в заботе. Поэтому в рамках национальных проектов мы делаем большие вещи Андрей Воробьев.

В июне этого года в Красногорске приступили к строительству большого современного госпиталя для детей площадью 114 тысяч квадратных метров. У больницы будет 28 профилей. В центре откроют отделения реанимации, нейрохирургии, интенсивной терапии и травматологии, а также инфекционное, неврологическое, кардиологическое, офтальмологическое и и не только. Объект планируется сдать в 2024 году.

В больнице будут работать лучшие врачи и специалисты. В 2020 году Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой поддержать проект. Когда учреждение откроется, оно сможет ежегодно оказывать помощь для 14,5 тысячи пациентов.