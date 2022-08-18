Строительство школ и детских садов ускорили в Подмосковье

Сразу несколько новых образовательных учреждений распахнут свои двери к 1 сентября в разных городах Московской области. Строительство объектов завершается в графике.

Рабочее совещание с подрядчиками и главами городских округов провели в Минстрое Московской области. На повестку дня вынесли главный вопрос: завершение строительства и ввод в эксплуатацию образовательных учреждений.

«На всех вводных объектах фиксируем положительную динамику по завершению работ, сроки и график их выполнения держим на совместном контроле», — подчеркнул министр стройкомплекса Московской области Владимир Локтев.

1 сентября должны открыться школа на 825 мест в микрорайоне Опалиха Красногорска, начальная школа на 425 мест в составе физтех-лицея имени Капицы в Долгопрудном, новый учебный корпус лицея в Орехово-Зуеве, а также школы в Щелкове, Луховицах, Лобне и других городах Подмосковья.

Также к началу учебного года планируется открытие четырех детских садов: в Мытищах, Подольске и Балашихе. Еще один детский сад заработает в ЖК «Пригород Лесное» в Ленинском округе, где смогут заниматься 15 групп малышей от двух до семи лет. С родителями будущих воспитанников встретился губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он отметил важность качественного дошкольного образования в регионе.