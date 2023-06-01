Подмосковье 01 июня 2023, 13:12 Анастасия Волочкова выступила с благотворительным шоу в Балашихе

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Анастасия Волочкова выступила с благотворительным шоу «Балерина и кукла в зазеркалье цирка» в Балашихе. Концерт посетили более тысячи человек.

Шоу прошло во дворце культуры «Балашиха». На одной сцене со знаменитой балериной со своими песнями выступили телеведущий Прохор Шаляпин, блогер Таня Тузова и стилист Рома Спектр. Также по инициативе Анастасии Волочковой участие в спектакле приняли воспитанницы хореографической студии «Терпсихора» из Балашихи.

Двухчасовая программа рассказывает зрителям о дружбе балерины и куклы в Зазеркалье и включает 38 номеров. Это танцы, песни, мультфильмы, акробатические трюки, цирковое шоу и балет.

«Спектакль несет в себе благотворительную миссию, <…> он является бесплатным для всех зрителей. С постановкой мы уже объездили все Подмосковье. <…> Благодарю за поддержку в проведении спектакля главу Балашихи Сергея Юрова. О показе шоу в городе мы договорились всего за две недели», — рассказала Анастасия Волочкова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» пройдут сотни фестивалей и развлекательных мероприятий.

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