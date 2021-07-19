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    19 июля 2021, 15:07

    Бумажные справки от врача отменили в школах Подмосковья

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    С 1 сентября школьникам из Подмосковья не потребуется приносить бумажные справки после болезни. Благодаря цифровизации педагоги автоматически начнут получать все сведения от врачей поликлиник.

    Бумажные справки от врача отменили в школах Подмосковья | Изображение 1

    Об этом рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина. По ее словам, школы увидят информацию о заболевших учениках уже в автоматическом режиме.

    У ребенка будет проставлен пропуск по уважительной причине — по болезни

    Ирина Каклюгина.

    Это облегчит работу и учителям, ведь они смогут оперативно узнавать, что ребенок не пришел на урок по весомой причине.

    Самому школьнику справка не понадобится. Это осталось в прошлом.

    «Если ребенок заболел и обратился к врачу, родители могут не сообщать об этом в школу — все данные об отсутствии по болезни будут проставляться уже на „Школьном портале“», — объяснила Каклюгина.

    По ее словам, все данные обновляются каждые 15-30 минут. Но эта функция действует только для государственных областных медицинских центров.