Бумажные справки от врача отменили в школах Подмосковья

С 1 сентября школьникам из Подмосковья не потребуется приносить бумажные справки после болезни. Благодаря цифровизации педагоги автоматически начнут получать все сведения от врачей поликлиник.

Об этом рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина. По ее словам, школы увидят информацию о заболевших учениках уже в автоматическом режиме.

У ребенка будет проставлен пропуск по уважительной причине — по болезни Ирина Каклюгина.

Это облегчит работу и учителям, ведь они смогут оперативно узнавать, что ребенок не пришел на урок по весомой причине.

Самому школьнику справка не понадобится. Это осталось в прошлом.

«Если ребенок заболел и обратился к врачу, родители могут не сообщать об этом в школу — все данные об отсутствии по болезни будут проставляться уже на „Школьном портале“», — объяснила Каклюгина.

По ее словам, все данные обновляются каждые 15-30 минут. Но эта функция действует только для государственных областных медицинских центров.