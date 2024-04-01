Подмосковье 01 апреля 2024, 10:57 Амбулаторию в поселке Центральной усадьбы совхоза «40 лет Октября» отремонтируют в 2024 году Пресс-служба администрации г. о. Зарайск

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Врачебная амбулатория в зарайском поселке Центральной усадьбы совхоза «40 лет Октября» полностью обновят уже в этом году. Глава округа Виктор Петрущенко и главврач больницы Николай Макаров проконтролировали, как ведутся работы на объекте.

«Капремонт ведется в штатном режиме. Объем, конечно, предстоит большой. Планируется заменить системы отопления и канализации, оконные блоки и дверные проемы, выполнить электромонтажные и отделочные работы», — отметил Петрущенко.

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Амбулатория обслуживает около 1,5 тысячи человек из пяти населенных пунктов. Вво время капремонта медучреждение продолжает работать. Для этого организовано дополнительное помещение в том же здании и с отдельным входом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что регион сделает упор на развитие сферы здравоохранения в 2024 году.

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