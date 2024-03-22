Подмосковье 22 марта 2024, 17:08 Аллерголог НИКИ детства Ольга Замышляева рассказала о начале сезона поллиноза Аллерголог-иммунолог НИКИ детства Ольга Замышляева / Медиасток.рф

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С наступлением весны в Подмосковье начинает цвести ольха, а из-под снега появляются плесневые грибы. Аллерголог-иммунолог НИКИ детства Ольга Замышляева рассказала, как уберечь детей-аллергиков в период пыления растений.

По ее словам, основные проявления сезонной аллергии — это насморк, заложенность носа, приступы чихания, покраснение, отечность и зуд век.

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Она добавила, что точные сроки пика пыления назвать сложно, это зависит и от температурных значений, и от осадков, которые на время прибивают пыльцу. Сезон пыления начинается с ольхи.

«Затем к аллергенам-деревьям присоединятся орешник, береза. Аллергическая симптоматика может усилиться. Если у ребенка реакция еще и на травянистые растения, то тяжелый период продлится все лето и даже может затянуться до первых заморозков», — добавила Замышляева.

Врач посоветовала родителям тщательно следить за питанием и образом жизни ребенка. Не стоит заводить домашних животных, стелить ковры и использовать перьевые подушки и одеяла, а также покупать детям-аллергикам мягкие игрушки — они накапливают пыль.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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