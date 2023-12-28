Подмосковье 28 декабря 2023, 17:46 Аллерголог НИКИ детства назвал плюсы и минусы живых и искусственных елей Unsplash

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Аллерголог НИКИ детства Марина Малиновская назвала преимущества и недостатки живых и искусственных елей, а также рассказала, на какие факторы следует обращать внимание при выборе новогодней красавицы.

«Настоящая ель выделяет крайне ценные и полезные для человека вещества — эфирные масла, богатые фитонцидами. Эти соединения обладают бактерицидным и противовоспалительным действием. Но, к сожалению, польза от свежей елки длится совсем недолго, максимум один-два дня», — отметил врач.

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У живой хвои есть и недостатки: большинство деревьев с елочных базаров заражены опасным плесневым грибком — на холоде он никак себя не проявляет, а в тепле начинает размножаться.

«Чувствительные к этому грибку люди могут ощутить очень неприятные последствия: одышку, нарушения дыхания, длительный кашель, выделение слизи из носа и нарушение сна», — добавила Малиновская.

Искусственные ели могут долго стоять в квартире, у них нет плесневых грибков, клещей и других возбудителей аллергии. Однако при покупке дерево стоит понюхать — если запах раздражает, то стоит выбрать что-то другое.

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