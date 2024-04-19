Подмосковье 19 апреля 2024, 14:17 Аллею Ветеранов в Мытищах благоустроят в 2024 году пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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К концу года Аллея Ветеранов станет современнее благодаря крупному проекту по благоустройству. В 2023 году данный объект победил в рейтинговом голосовании на федеральном портале. Проект поддержали более чем 12 тысяч жителей Мытищ.

Глава Мытищ Юлия Купецкая вместе с депутатами муниципалитета и представителями общественной палаты встретилась с жителями района для обсуждения концепции благоустройства.

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На аллее создадут несколько зон: прогулочное пространство с шахматными столами, а также центральную часть с детской и спортивной площадкой с тренажерами.

Обновят тротуарную сеть, проведут озеленение, обеспечат сохранность элементов благоустройства. Для безопасности на территории установят систему видеонаблюдения «Безопасный регион». По просьбе жителей на прилегающих дорогах нанесут разметку и установят знаки для пешеходных переходов.

Начало работ запланировано на июль. Завершить благоустройство, а также открыть общественное пространство для посещения, запланировано к концу 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион вошел в тройку лидеров по качеству городской среды за 2023 год.

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