Подмосковье 17 апреля 2024, 13:49 Александру Левину из Шатуры поздравили со 100-летним юбилеем Пресс-служба городского округа Шатура

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Глава городского округа Шатура Алексей Артюхин поздравил со 100-летием Александру Семеновну Левину. Имениннице вручили цветы, передали подарки от губернатора Андрея Воробьева и открытку от президента Владимира Путина.

Александра Семеновна родилась в деревне Ботино в семье доярки и работника Шатурской электростанции. В годы Великой Отечественной войны она охраняла здание Сбербанка, вместе с другими деревенскими ребятами заготавливала лес.

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После войны Александра Семеновна пришла работать помощницей на швейную фабрику, а потом выучилась и стала швеей.

Пресс-служба городского округа Шатура Пресс-служба городского округа Шатура Пресс-служба городского округа Шатура Пресс-служба городского округа Шатура Пресс-служба городского округа Шатура

Вышла замуж за каменщика Петра Яковлевича Левина. В браке родились двое сыновей и дочь.

Сейчас Александра Семеновна живёт с дочерью Валентиной Петровной. Бабушку навещают внуки, а справляться с бытовыми вопросами ежедневно помогает социальный работник.

Алексей Артюхин расспросил юбиляршу о том, какая помощь ей нужна. Бабушка рассказала, что зимой в ее квартире прохудилась кровля. Крышу отремонтировали, но остались последствия протечки. Глава Шатуры дал поручение обследовать все помещения, провести дезинфекцию и в дальнейшем сделать ремонт.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что 27 апреля в Подмосковье пройдет акция «День добрых дел».

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