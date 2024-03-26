Подмосковье 26 марта 2024, 11:44 Александр Ваганов возглавил травмпункт в Лобне Медиасток.рф

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Александр Ваганов стал новым заведующим травматологическим пунктом в Лобненской больнице. Врач является победителем всероссийской олимпиады «Я — профессионал».

Александр Ваганов окончил Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова по направлению «Травматология и ортопедия». Там же он повысил квалификацию, изучив организацию здоровья и здравоохранения.

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«Я продолжаю династию врачей. Мой отец — врач. С детства я всегда восхищался профессией. Во-первых, врач — это ответственная и трудоемкая работа, которой ты должен отдаваться полностью. Во-вторых, это общение с пациентами и их спасение. Недолго думая, я решил продолжить дело и заниматься самым лучшим искусством — лечить людей», — поделился Александр.

Напомним, в сфере здравоохранения в городском округе Лобня ведется активная работа по привлечению новых кадров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье сделает упор на развитие сферы здравоохранения в 2024 году.

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