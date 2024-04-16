Подмосковье 16 апреля 2024, 19:13 Александр Бронников из Воскресенска стал лауреатом конкурса «Учитель года Подмосковья» Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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В Московской области подвели итоги конкурса «Учитель года Подмосковья». Преподаватель географии лицея имени Героя Советского Союза Стрельцова Александр Бронников стал одним из лауреатов.

Сначала участники поделились методическими приемами, которые они успешно применяют в профессиональной деятельности. Тур состоял из двух заданий: «Мастер-класс» и «Педагогический совет». Затем 15 финалистов группами по пять человек участвовали в дискуссии на заданные темы.

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Теперь пять лауреатов примут участие в заключительном этапе, который состоится в сентябре этого года. Победитель представит Подмосковье на всероссийском конкурсе «Учитель года».

Александр Бронников повторил достижение воскресенских коллег прошлых лет: учителя физики Елены Афанасьевой из лицея № 6 и учителя русского языка и литературы Татьяны Горняковой из Цибинской школы.

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