Подмосковье 09 апреля 2024, 15:24 Акваторию реки Палишни очистили в Солнечногорске Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Спасатели «СолнСпас» совместно с представителями отдела экологии администрации городского округа Солнечногорск расчистили от заторов русло реки Палишни, которая протекает в районе деревни Ожогино. После выполненных работ уровень воды снизился.

В ходе обследования специалисты выявили три затора, сделанных земноводными животными. На указанном отрезке частично провели расчистку акватории от валежника и плотин. Полный разбор плотин не допустим, так как это нарушит место обитания бобров.

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«Зачастую плотины бобров становятся проблемой, но порой на заторы в реке влияет и бытовой мусор. Напоминаем жителям округа о том, что выбрасывать мусор в реки недопустимо. Подобными действиями лишь только ухудшается экологическая обстановка», — отметил сотрудник отдела экологии администрации городского округа Солнечногорск Алексей Попков.

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