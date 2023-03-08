Подмосковье 08 марта 2023, 13:15 Акваферма в Луховицах запустит цех по выращиванию радужной форели

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Этим летом на «Акваферме Астапово» в Луховицах расширится производство. На предприятии запустят цех по выращиванию радужной форели.

«Ведутся работы, материалы закуплены. Здесь будет столько же бассейнов под нашу рыбу. Сейчас уже разделка пробно работает пока на чужой красной рыбе. Отрабатываем рецепты с форелью, вкусно получается», — сообщил гендиректор компании Александр Петров.

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Акваферма разводит редкую для Подмосковья рыбу — клария угревидного, или африканского сома. В 2017 году компания получила субсидии от регионального правительства, а в 2021 году бренд «Луховицкий кларий» стал одним из победителей школы «Вкусы России».

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Рыбу производят в специальных бассйенах с особой системой фильтрации и при температуре +26 градусов. Свежую кларию можно купить только на ферме. За ней приезжают не только жители Луховиц, но и Зарайска, Раменского, Озер, Коломны и Рязани.

Новый цех разделят тамбуром из-за разницы необходимых температур.

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