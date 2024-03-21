Подмосковье 21 марта 2024, 13:36 Акушер-гинеколог Евгения Медведева из перинатального центра в Видном рассказала о влиянии поста на беременных Видновский перинатальный центр

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Светлый праздник Пасхи предваряет Великий пост, первая неделя которого началась 18 марта. Акушер-гинеколог Видновского перинатального Евгения Медведева рассказала, можно ли поститься беременным и кормящим женщинам без вреда для здоровья.

По ее словам, во время беременности поступление достаточного количества питательных веществ в организм необходимо для нормального развития ребенка.

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«С ограничением пищи возникает большая вероятность развития железодефицитной анемии. Если это патологическое состояние проявится у будущей мамы, соответственно, оно может возникнуть и у малыша, что опасно определенными последствиями», — рассказала Медведева.

Также из-за недостаточного количества питательных веществ у беременной женщины, добавила врач, могут возникнуть проблемы во время родов. Не стоит ограничивать себя в пище и во время грудного вскармливания.

«Ограничение питания во время грудного вскармливания влечет за собой нехватку витаминов и микроэлементов в питании ребенка. Молока вырабатывается меньше. Ребенок постоянно голоден и медленно развивается», — пояснила Медведева

Акушеры-гинекологи настоятельно не рекомендуют соблюдать пост беременным и кормящим женщинам, так как есть риск получить проблемы не только со своим здоровьем, но и здоровьем будущего малыша, заключила Евгения Медведева.

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