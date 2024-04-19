19 апреля 2024, 19:36
Акушер-гинеколог Диана Ибрагимова начала работу в МОЦОМД
Новый врач акушер-гинеколог Диана Ибрагимова приступила к работе в стационарном отделении родильного дома № 1 Московского областного центра охраны материнства и детства. Она окончила в 2021 году Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова, а в прошлом году там же прошла ординатуру.
По словам главного врача МОЦОМД Татьяны Мельник, центр традиционно привлекает на работу молодых специалистов.
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«Важно отметить, что сотрудникам оказываются социальные меры поддержки: компенсация аренды жилья, социальная ипотека», — рассказала Мельник.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.
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