Акушер-гинеколог Диана Ибрагимова начала работу в МОЦОМД

Новый врач акушер-гинеколог Диана Ибрагимова приступила к работе в стационарном отделении родильного дома № 1 Московского областного центра охраны материнства и детства. Она окончила в 2021 году Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова, а в прошлом году там же прошла ординатуру.