Подмосковье 23 апреля 2024, 19:10 Акцию по сбору макулатуры провели в школах Лобни Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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В Лобня прошла акция по сбору макулатуры в помощь бойцам специальной военной операции. В ней приняли участие ученики школ городского округа.

Одними из самых активных стали ученики школы № 4. Они приносили на пункт сбора ненужную бумагу и картон, которые затем отправят на переработку, а все полученные средства направят на помощь военнослужащим.

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Кроме того, в рамках проекта «День добрых дел» с 22 по 27 апреля на базе благотворительного фонда «Обелиск» проводятся мероприятия по плетению маскировочных сетей с участием школьников.

Напомним, центр поддержки участников специальной военной операции и их семей расположен на улице Мирная, 13 корпус № 2.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подарках бойцам от школьников региона. В течение недели они плели маскировочные сети и писали для них письма

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