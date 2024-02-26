Подмосковье 26 февраля 2024, 22:39 Акцию по безопасному поведению на железной дороге провели в Воскресенске Медиасток.рф

Читать 360tv в

Представители администрации и волонтеры молодежного центра «Олимпиец» напомнили пешеходам о правилах безопасного поведения вблизи путей. Акцию провели на железнодорожной станции «Москворецкая» в Воскресенске.

В микрорайоне Москворецкий три школы и два колледжа, которые расположены с разных сторон от железной дороги.

Реклама

Ежегодно на железнодорожный путях возле станции Москворецкой погибают порядка 10 человек. Волонтеры раздали пешеходам памятки и предупредили об опасности перехода на красный сигнал светофора. В случае опасности необходимо предупредить об этом окружающих, особенно детей.

«Выключаю наушники, откладываю телефон, смотрю по сторонам. Если зеленый свет, я перехожу», — рассказал волонтер молодежного центра «Олимпиец» Денис Мотов.

Переходить железнодорожные пути можно только в установленных и оборудованных для этого местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».