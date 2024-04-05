Подмосковье 05 апреля 2024, 22:08 Акцию «Ярмарка профессий. Навигатор поступлений» провели в Луховицах Телеканал «360»

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В доме культуры «Старт» городского округа Луховицы состоялась уникальная акция «Ярмарка профессий. Навигатор поступлений», организованная управлением системой образования администрации г. о. Луховицы при поддержке Министерства образования Московской области. Старшеклассники города получили уникальную возможность заранее определиться с выбором будущей профессии и вуза.

На ярмарке представили восемь высших учебных заведений из Москвы, Коломны и Рязанской области, включая Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени Маргелова, которое впервые приняло участие в таком мероприятии в Луховицах. Стенды вузов привлекли большое количество посетителей, желающих узнать о перспективах обучения и будущей карьере.

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«У нас много вакансий на предприятиях и лучше всего, конечно, их замещать местными ребятами», — отметил глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин.

В ходе ярмарки участники смогли не только ознакомиться с предложениями вузов, но и получить консультации по поступлению, условиям обучения и специальностям.

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