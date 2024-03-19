19 марта 2024, 15:23
Акция «Вежливый водитель автобуса» стартовала в «Мострансавто»
В «Мострансавто» стартовала акция «Вежливый водитель автобуса». Победители рейтинга получат ценные подарки.
Как рассказали в подмосковном Минтрансе, всего в акции примут участие более девяти тысяч водителей.
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Специалисты «Мострансавто» будут использовать разные инструменты оценки, а цель мероприятия — проверить соблюдение стандарта работы водителя в компании.
Водителей, которые наберут минимальные баллы, направят на повторное обучение. Как отметили в компании, стандарт работы требует опрятного внешнего вида, внимания к пассажирам и вежливости к другим участникам дорожного движения.
Акция продлится до 19 апреля.
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Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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