Подмосковье 19 марта 2024, 15:23 Акция «Вежливый водитель автобуса» стартовала в «Мострансавто» АО "Мострансавто"

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В «Мострансавто» стартовала акция «Вежливый водитель автобуса». Победители рейтинга получат ценные подарки.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, всего в акции примут участие более девяти тысяч водителей.

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Специалисты «Мострансавто» будут использовать разные инструменты оценки, а цель мероприятия — проверить соблюдение стандарта работы водителя в компании.

Водителей, которые наберут минимальные баллы, направят на повторное обучение. Как отметили в компании, стандарт работы требует опрятного внешнего вида, внимания к пассажирам и вежливости к другим участникам дорожного движения.

Акция продлится до 19 апреля.

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