Подмосковье 09 августа 2023, 09:20 Акция в поддержку участников СВО прошла на бульваре в Электрогорске Телеканал «360»

Читать 360tv в

Гуманитарную помощь для участников специальной военной операции из Электрогорска и Павловского Посада собрали во время патриотической акции. Бойцы получат весточки из дома и посылки вместе с очередным конвоем волонтеров.

Акция в поддержку участников специальной военной операции прошла на городском бульваре в Электрогорске. Жители написали письма и сделали видеообращения для бойцов, а также своими руками создали сувениры. Можно было оказать и материальную поддержку. Так, волонтеры и специалисты Дома молодежи провели благотворительный аукцион.

Реклама

Также работала интерактивная программа со скалодромом от милитари-парка «Гарнизон А», проводились мастер-классы по начальной военной подготовке.

«Недавно побывал в зоне специальной военной операции. Лично убедился, как необходима помощь нашим ребятам, как они радуются письмам наших детей. Это вызывает восторг, слезы и уважение», — отметил временно исполняющий полномочия главы городского округа Электрогорск Александр Кулаков.

Желающие пополнить ряды военнослужащих могли получить консультацию специалистов военкомата о службе по контракту.

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества». Там оказывают поддержку военнослужащим и их семьям.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».