Подмосковье 17 апреля 2024, 19:20 Акция в поддержку бойцов СВО прошла в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Читать 360tv в

В Мытищах прошла благотворительная акция «От Сердца к Сердцу» в поддержку участников специальной военной операции. Мероприятие состоялось в парке Мира.

На протяжении всего дня в парке звучала музыка, а для посетителей всех возрастов проводились разнообразные мастер-классы. В атмосфере общего тепла и уюта гостей угощали ароматным чаем из самовара. Кроме того, работал пункт сбора гуманитарной помощи, куда местные жители могли принести необходимые для бойцов СВО вещи.

Реклама

В рамках акции прошла ярмарка, где можно было приобрести мягкие игрушки и другие изделия ручной работы. Все вырученные средства были направлены на приобретение самого необходимого для нужд участников специальной военной операции.

«Поддержка наших бойцов очень важна, и каждый может оказать ее, перечислив средства на расчетный счет фонда „От Сердца к Сердцу“, — отметила волонтер Татьяна Альмухаметова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки участников специальной военной операции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».