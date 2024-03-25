Подмосковье 25 марта 2024, 09:26 Акция «Свеча памяти» прошла в Воскресенске в день общенационального траура Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Жители Воскресенска поучаствовали в акции «Свеча памяти» в день общенационального траура. Она прошла на одной из центральных площадей города — вблизи Ледового дворца «Химик».

Организатором акции в память о жертвах теракта подмосковном Crocus City Hall выступило местное отделение партии «Единая Россия». Весь день жители города приходили к стихийному мемориалу и приносили цветы, свечи, игрушки.

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Воскресенск скорбит вместе со всей страной. На всех государственных и муниципальных учреждениях приспущены национальные флаги.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил траурную акцию «Журавли». Он поблагодарил людей за помощь и неравнодушие.

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