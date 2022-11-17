Подмосковье 17 ноября 2022, 16:39 Акция «Спасибо детским врачам» стартовала в Подмосковье

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Дети смогут подарить своим докторам письма и оригами во время визита в поликлинику. В Московской области началась акция «Спасибо детским врачам», приуроченная к Международному дню педиатра.

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«Все желающие смогут написать поздравления любимым врачам у специальных стендов, установленных во всех детских поликлиниках Подмосковья. Там есть раскраски, бумага, карандаши и инструкция по складыванию оригами», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Акция продлится до 21 ноября включительно. Пока ребята ждут своей очереди на прием, они смогут сделать рисунок или поделку и вручить ее своему доктору.

Подмосковный проект «Наш участковый врач», в рамках которого проводится мероприятие, представили в Башкортостане, Санкт- Петербурге и Нижнем Новгороде. Его разработали Минздрав региона и НИКИ детства.

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