Подмосковье 22 апреля 2024, 16:49 Акция по сбору вторсырья прошла в Звенигороде Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

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Ежемесячная акция по сбору вторсырья прошла в музейном дворике Манежа в Звенигороде. Восемь кубометров отходов не отправятся на полигоны и мусоросжигательные заводы, а будут переработаны на специализированных предприятиях.

Акцию провели вместе с экологическим проектом «Реутилизация». Музейные сотрудники также присоединились к акции. Звенигородский музей-заповедник считает важным поддерживать инициативу по раздельному сбору отходов.

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Основным материалом среди отходов, которые принесли на переработку, стал пластик. Жители округа сдали бутылки, упаковки, сломанные зонты, капсулы от шоколадных яиц, блистеры от таблеток и много другое.

Напомним, каждую среду и субботу с 10:00 до 15:00 можно сдать некоторые виды отходов в пункте сбора вторсырья на Почтовой улице в Звенигороде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел», которая пройдет 27 апреля.

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