Подмосковье 15 апреля 2024, 16:28 Акция по сбору гуманитарной помощи прошла в торговых центрах Балашихи Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Волонтеры Подмосковья провели в Балашихе акцию «Доброе дело». В трех торговых центрах округа работали специальные пункты, куда жители могли принести гуманитарную помощь для бойцов специальной военной операции.

Жители округа принесли в пункты сбора гумпомощи медикаменты, крупы, консервы и сладости. Каждый мог обратиться к волонтерам за советом о том, какие продукты больше всего нужны в зоне специальной военной операции. Посылки отправили на склад в региональный распределительный ресурсный центр «Волонтеры Подмосковья», который находится в Балашихе.

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«Активисты все рассортируют. Со склада гуманитарный груз отправится в освобожденные республики», — рассказал директор молодежного центра «Новый свет» Антон Орешков.

Гуманитарную помощь для бойцов также принимают в двух постоянных пунктах по адресам: проспект Ленина, 7/1 и Парковая улица, 7.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об итогах акции «Доброе дело» за два года.

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