06 апреля 2024, 16:35
Акция по сбору гуманитарной помощи для жителей Донбасса пройдет в Химках
В городском округе Химки состоится благотворительная акция «Доброе дело», направленная на сбор гуманитарных грузов для нуждающихся жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Мероприятие запланировано на 12 апреля.
В Химках для удобства жителей, точки приема помощи расположатся по всем микрорайонам округа.
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Посылки можно оставить по следующим адресам:
— Региональный ресурсный центр «Волонтеры Подмосковья»: ул. 9 Мая, д. 18б;
— Территориальное управление Клязьма-Старбеево: ул. Московская, д. 21;
— Территориальное управление Подрезково: мкр. Подрезково, ул. Центральная, д. 1А;
— Территориальное управление Кутузовское: д. Брехово, д. 72;
— Территориальное управление Левобережный: ул. Совхозная, д. 4;
— Территориальное управление Лунево: пос. Лунево, д. 26;
— Территориальное управление Сходня-Фирсановка: мкр. Сходня, ул. 7-й Гвардейской Дивизии, д. 21;
— Территориальное управление Новогорск-Планерная: ул. Юбилейный проспект, д. 33/2.
Акцию «Доброе дело» инициировали школьники Подмосковья. Организаторами выступают министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области и движение «Волонтеры Подмосковья». На данный момент в рамках акции удалось собрать более 5,5 тысячи тонн гуманитарных грузов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подарках бойцам от школьников региона. В течение недели они плели маскировочные сети и писали для них письма
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