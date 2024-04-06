Подмосковье 06 апреля 2024, 16:35 Акция по сбору гуманитарной помощи для жителей Донбасса пройдет в Химках пресс-служба администрации городского округа Химки

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В городском округе Химки состоится благотворительная акция «Доброе дело», направленная на сбор гуманитарных грузов для нуждающихся жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Мероприятие запланировано на 12 апреля.

В Химках для удобства жителей, точки приема помощи расположатся по всем микрорайонам округа.

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Посылки можно оставить по следующим адресам:

— Региональный ресурсный центр «Волонтеры Подмосковья»: ул. 9 Мая, д. 18б;

— Территориальное управление Клязьма-Старбеево: ул. Московская, д. 21;

— Территориальное управление Подрезково: мкр. Подрезково, ул. Центральная, д. 1А;

— Территориальное управление Кутузовское: д. Брехово, д. 72;

— Территориальное управление Левобережный: ул. Совхозная, д. 4;

— Территориальное управление Лунево: пос. Лунево, д. 26;

— Территориальное управление Сходня-Фирсановка: мкр. Сходня, ул. 7-й Гвардейской Дивизии, д. 21;

— Территориальное управление Новогорск-Планерная: ул. Юбилейный проспект, д. 33/2.

Акцию «Доброе дело» инициировали школьники Подмосковья. Организаторами выступают министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области и движение «Волонтеры Подмосковья». На данный момент в рамках акции удалось собрать более 5,5 тысячи тонн гуманитарных грузов.

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