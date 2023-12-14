Подмосковье 14 декабря 2023, 14:19 Акция по изготовлению кормушек для птиц началась в Подмосковье Артем Морозов

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Акция «Покорми птиц» началась в Подмосковье 14 декабря. По ней все желающие могут установить кормушки и прислать их фото на конкурс в Telegram-канал Минэкологии.

Как рассказали в Минэкологии Подмосковья, акцию проводят ежегодно с 2018 года. Традиционно первую кормушку повесил глава министерства Тихон Фирсов в парке Сказок в Люберцах. Он высоко оценил инициативу по установке вендингового устройства для продажи птичьего корма.

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«С каждым годом количество участников увеличивается, так в 2022 году около 20 тысяч жителей Подмосковья приняло участие в этом мероприятии, а в 2023 году уже около 140 тысяч человек. Предстоящий 2024 год не станет исключением, ждем от него нового рекорда», — сказал он.

Кормушка должна иметь бортики и крышу, а в качестве корма советуют использовать нежареные и несоленые семечки, просо, кусочки свежих и сушеных фруктов, несоленое сало и вареное мясо.

Активнее всего в акции участвую школьники и воспитанники детских садов.

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