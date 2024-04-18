Подмосковье 18 апреля 2024, 15:04 Акция по донорству крови пройдет в МОНИКИ МОНИКИ им. Владимирского

Читать 360tv в

Донорская акция пройдет в МОНИКИ имени Владимирского с 19 по 26 апреля. Сдать кровь смогут все желающие старше 18 лет, не имеющие противопоказаний к донации.

Как рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области, акцию приурочили к Национальному дню донора.

Реклама

Заведующая отделением переливания крови МОНИКИ имени Владимирского Марина Пиховкина пригласила жителей Подмосковья сдать кровь для помощи всем нуждающимся.

«В день донации необходимо позавтракать и отказаться от курения, а накануне исключить из рациона жирные и молочные продукты, а также алкоголь», — рассказала Пиховкина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».