Подмосковье 25 марта 2024, 10:57 Акция о безопасности дорожного движения прошла во дворах жилых домов в Химках Unsplash

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Акция «Безопасный двор» прошла в Химках 22 марта. Автоинспекторы пообщались с детьми и взрослыми и напомнили правила безопасности на дороге.

Инспекторы рассказали о правилах дорожного движения на детских площадках жилых домов. Они напомнили о важности быть внимательным при использовании велосипедов, самокатов и других транспортных средств.

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В завершение акции участники встречи получили в подарок световозвращатели.

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