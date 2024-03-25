25 марта 2024, 10:57
Акция о безопасности дорожного движения прошла во дворах жилых домов в Химках
Акция «Безопасный двор» прошла в Химках 22 марта. Автоинспекторы пообщались с детьми и взрослыми и напомнили правила безопасности на дороге.
Инспекторы рассказали о правилах дорожного движения на детских площадках жилых домов. Они напомнили о важности быть внимательным при использовании велосипедов, самокатов и других транспортных средств.
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В завершение акции участники встречи получили в подарок световозвращатели.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Химки
Дороги
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