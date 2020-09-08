Акция «Наш лес. Посади свое дерево» продлится в Подмосковье до конца сентября

Но безопасности уделят особое внимание. Озеленять территории Московской области станут небольшими группами. Это поможет соблюдать социальную дистанцию. Все меры предосторожности на контроле у Роспотребнадзора.

Как подчеркнул Андрей Воробьев, сократить масштабы акции в этом году пришлось из-за эпидемической ситуации. Но принять участие сможет каждый житель Подмосковья.

Высаживать лес осенью и весной — это очень добрая традиция, которая сложилась у нас в Подмосковье. <…> За эти годы акция стала по-настоящему семейной — она объединяет все больше неравнодушных людей Андрей Воробьев.

На землях лесного фонда организовали еще 37 площадок, общая площадь которых — 82 гектара. На этих территориях участники высадят около 300 тысяч сосен и елей.

Глава Подмосковья уточнил, что сначала акцию проводили там, где требовалось «закрыть брешь после санитарной рубки из-за жука-короеда». Затем, когда проблема осталась в прошлом, стали высаживать аллеи, озеленять парки и скверы.

Я хочу поблагодарить всех, кто находят время, откладывает дела и вместе с детьми приходит, чтобы посадить свое дерево Андрей Воробьев.

Акция стартовала в рамках всероссийской кампании «Сохраним лес». Принять участие могут жители и волонтеры. Единственное условие — соблюдать необходимые меры безопасности.

Подобрать удобную площадку можно на сайте mosreg.ru. Затем потребуется созвониться с лесничеством или администрацией и сообщить о желании посадить свое дерево.