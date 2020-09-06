Акция «Наш лес. Посади свое дерево» пройдет в Подмосковье с 7 по 30 сентября

Посадки пройдут на землях муниципальных образований и лесного фонда. Для этой цели в муниципалитетах выделено 750 участков, на них высадят около 34 тысяч деревьев и кустарников. А на землях лесного фонда подготовили 37 площадок общей площадью 82 гектара. Там вскоре будут расти почти 300 тысяч сеянцев сосны и ели.

В акции участвуют работники лесничеств и сотрудники администраций муниципалитетов. К «Сохраним лес» также смогут присоединиться жители и волонтеры при условии соблюдения необходимых мер безопасности.

Выбрать удобную для посещения площадку предлагается на геопортале Подмосковья rgis.mosreg.ru. После этого нужно созвониться с ответственным за выбранный участок и рассказать ему о желании поучаствовать.

Ознакомиться с точками высадки также можно на официальном сайте всероссийской акции «Сохраним лес».

Областной комитет лесного хозяйства традиционно проведет фотоконкурс в Instagram. Всю информацию о правилах участия и сроках опубликуют на официальной страничке комитета @mosoblcomles в первый день экологической акции.

Всероссийская акция «Сохраним лес» проводится в рамках национального проекта «Экология» при поддержке Всероссийского общества охраны природы, Министерства природных ресурсов и экологии России и Федерального агентства лесного хозяйства.

В 2019 году к ней присоединились три миллиона человек из 80 регионов. Они высадили более 35 миллионов деревьев. В 2020-м планируется преодолеть отметку в 40 миллионов деревьев.