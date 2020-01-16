В Московской области дали старт акции «Ледниковый период». Ее идея заключается в том, чтобы избавить крыши, фасады и подъездные козырьки от сосулек, сообщила региональная Госжилинспекция.

По правилам акции любой житель Подмосковья может сфотографировать сосульки или наледь и разместить материал в социальных сетях. Главное, не забыть в публикации указать адрес и поставить хештег #ЛедниковыйПериодМО_2020.

«Мы всегда благодарны победителям акции „Ледниковый период“ и всем жителям Подмосковья за проявленную активность и оказанную помощь в выявлении нарушений», — рассказала глава Госжилинспекции Ольга Федина.

В конце акции самым активным участникам вручат ценные призы.