Быстрое устранение проблем. Около 170 тысяч заявок поступило в Госжилинспекцию Подмосковья в 2019 году

Порядка 170 тысяч обращений по вопросам работы управляющих компаний поступило в Единую диспетчерскую службу от жителей Московской области с начала 2019 года. Об этом рассказала глава Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

По ее словам, в 89% случаев управляющие организации решили проблему без штрафа и предписаний, но под жестким контролем Госжилинспекции.

«При решении 6% вопросов вмешательство Госжилинспекции все-таки понадобилось. Результатом совместной работы стало снижение количества просроченных заявок на 20%», — подчеркнула Ольга Федина.

Она уточнила, что в первую очередь жителей Подмосковья волновали вопросы ненадлежащей уборки подъездов (10 852 заявок), отсутствия пружин и доводчиков на входных дверях (9 253 заявки), неисправности освещения подъездов и входных групп (8 047 заявок).

Глава Госжилинспекции отметила, что Единая диспетчерская служба зарекомендовала себя как инструмент, позволяющий улучшить работу коммунальных служб по приему и обработке заявок жителей многоквартирных домов и сократить время реагирования на обращения.

«Система не только обеспечивает население удобным обслуживанием, своевременным решением вопросов и обратной связью, но также помогает надзорным ведомствам контролировать ситуации в жилом фонде в целом и оказание жилищно-коммунальных услуг жителям в частности», — отметила Ольга Федина.

Единая диспетчерская служба была создана для контроля обработки обращений от жителей в управляющие организации, жилищные и жилищно-строительные кооперативы, товарищества собственников жилья, а также автоматизации учета обращений от населения, взаимодействия с другими информационными системами для проверки и оперативного исполнения заявок, рассмотрения поступающих сообщений о подтвержденных нарушениях в жилищной сфере и максимально их быстрого решения.