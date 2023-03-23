Подмосковье 23 марта 2023, 08:35 Акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» прошла в Мытищах

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Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» прошла в Мытищах в седьмой раз. Более тысячи родителей будущих выпускников написали итоговый экзамен по русскому языку.

Родителям выпускников предстояло выполнить семь заданий и написать сочинение. Они на себе почувствовали переживания, через которые предстоит пройти их детям. Результаты экзамена будут известны уже через несколько дней.

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«Это очень интересное и очень знаковое мероприятие, которое мы проводим ежегодно. Для чего мы это делаем? Не секрет <…>, что ЕГЭ боятся родители, не дети. Дети идут на ЕГЭ совершенно спокойно», — отметила заместитель главы городского округа Мытищи Наталья Гречаная.

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Списать ответы на экзамене невозможно. Кабинеты оборудованы перекрестными камерами, которые ловят каждое движение. За процессом следят волонтеры ситуационного центра.

«В этом году нововведение в Московской области. Сканирование работ обучающихся будет проводиться непосредственно в самой аудитории, что позволяет исключить момент выноса каких-либо материалов. То есть они в аудитории будут напечатаны, дети с ними поработают, и они тут же будут отсканированы и зашифрованы», — рассказал муниципальный куратор ЕГЭ в городском округе Мытищи Павел Розанов.

Напомним, в этом году основной период сдачи ЕГЭ стартует 26 мая и продлится до 20 июня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что 1 сентября в подмосковные школы придут около 40 тысяч новых учеников, а еще 20 тысяч ребят начнут посещать детские сады.

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