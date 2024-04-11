Подмосковье 11 апреля 2024, 18:46 Акция «Донорская суббота» пройдет в Подольске 20 апреля Медиасток.рф

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Московский областной центр крови проведет «Донорскую субботу» в Подольске 20 апреля. Все желающие смогут сдать кровь с 08:00 до 13:00 по адресу: улица Кирова, 9.

Заведующая ОСП «Подольск» Лариса Смазнова порекомендовала накануне сдачи крови пить сладкий чай, морсы, соки или компоты, а также есть хлеб, сухари, супы, овощи и фрукты. За двое суток до сдачи крови нельзя пить алкоголь, а за трое — принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики.

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Стать донором могут жители Московской области старше 18 лет, а также те, у кого нет противопоказаний к донации. При посещении подразделения необходимо взять с собой паспорт и СНИЛС.

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