Акция «Безопасная шина» стартовала в Солнечногорске

Экологическая акция по сдаче старых шин на переработку действует на территории Подмосковья уже более 10 лет. Ежегодно к ней присоединяются и многие автосервисы. Особенной популярностью такие пункты сбора пользуются в период «переобувок».

«Люди интересуются, какая судьба ожидает их шины, которые они сдают. Многие уже знают, что их сдают нашим партнерам для утилизации на завод, где их перерабатывают в резиновую крошку», — сказал продавец автосервисного центра Андрей Павлушин.

Попадая на завод по утилизации, шины проходят несколько этапов обработки. Сначала они попадают в шредеры, где проходят несколько стадий измельчения, после начинается разделение — на отдельный конвейер помещаются все металлические включения, которые для повторного использования отправляются на металлургические заводы. Сама резина поступает в сепаратор, где при помощи вихревых потоков отделяются шипы, а оставшаяся крошка разделяется по фракциям.

«Наша конечная продукция — крошка абсолютно разных фракций. Вот, например, сейчас мы подходим к крошке фракцией 6,9, здесь у нас крошка фракцией 20, здесь у нас крошка фракцией 2,5», — рассказывает руководитель проекта «Шина» Алена Бурцева.

От такого деления по размеру, которое измеряется в миллиметрах, зависит, где потом будет использоваться резина. Так, например, крупные фракции как правило используют для дорожного покрытия. Гранулы среднего размера — от 1 до 4 миллиметров, применяются для производства резиновых полов, площадок и дорожек. Покрышки, превратившиеся в самую мелкую крошку — меньше миллиметра, обретают новую жизнь в резиновых красках и мастиках. А чтобы было, что перерабатывать, сотрудники ГИБДД начали напоминать водителям о необходимости правильно утилизировать резину. И признались — лучше заранее сообщать о проходящей в округе акции, чем потом отлавливать нерадивых автолюбителей, выбрасывающих свои шины на обочину.

Всего на территории Подмосковья сейчас работают 23 площадки приема шин по этой акции. Узнать, где находится ближайший, можно на сайте Фонда рационального природопользования. А до конца месяца покрышки можно сдать бесплатно у всех партнеров экопроекта «Шина».