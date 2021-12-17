Награждение победителей экологической акции «Сдай старые шины на переработку!» прошло в Подмосковье

В Подмосковье прошло награждение победителей экологической акции «Сдай старые шины на переработку!». Им вручили по сертификату на приобретение автомобильной резины.

Награды победителям вручили первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Анжела Пухова, Председатель Ассоциации общественного контроля в сфере ТКО Лилия Белова, совместно с представителями компаний переработчиков «Орис Пром», «ЧРЗ» и «Дмитровский РТИ», говорится в пресс-релизе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

«Мы благодарим всех участников акции, в первую очередь, за их ответственное отношение к правильной утилизации крупногабаритных отходов, в частности старых покрышек», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский. По его словам, всего в рамках акции «Сдай старые шины на переработку» было собрано свыше 3,5 тысяч кубометров автомобильных шин

Проходила экологическая акция с 1 октября по 1 декабря. За это время участники могли выиграть сертификат на покупку новых колес за фотографию с изношенными покрышками. Как отметил Велиховский, в рамках акции разыграли девять сертификатов на покупку новой автомобильной резины.

Автомобильные покрышки — это многогранное вторичное сырье. Из него можно получить текстильное волокно и металл, резиновую крошку, изготовить подошву для обуви, а также всевозможные дорожные настилы и покрытия, в том числе и коврики для дома. кроме того, есть предприятия, специализирующиеся на производстве сумок из автомобильной резины.

Привезти на «Мегабак» можно также все крупногабаритные отходы, которые можно вторично переработать. Причем сделать это совершенно бесплатно. На сайте МЕГАБАК.РФ размещен адресный перечень пунктов приема покрышек.

Проект «Мегабак» работает в рамках развития комплексной системы по обращению с отходами. Она базируется на увеличении доли вторичного сырья, что является одной из основных целей национального проекта «Экология». В общей сложности в в 51 городском округе Подмосковья установлено 54 площадки «Мегабак».