Первый за 30 лет масштабный ремонт Узуновской школы в Серебряных Прудах, создание веломаршрута и очистка реки в Егорьевске, улучшение плотины в Зарайске — эти и другие темы затронули на встрече главы Подмосковья Андрея Воробьева с жителями. По его словам, знать про происходящие и намеченные перемены важно каждому человеку.

Губернатор провел встречу в Серебряных Прудах. Собрались жители и руководители этого и соседних городских округов.

Самое дорогое, чего ты можешь добиться и в политике, и в жизни, — это доверие, репутация. Очень важно, чтобы о переменах, которые мы обеспечиваем в нашем любимом Подмосковье, знали люди Андрей Воробьев.

По его словам, некоторые округа в регионе ярко выраженные сельские, другие — индустриальные. Но перемены одинаково важны для людей в любой части области.

«Для нас крайне важно, чтобы на каждой территории области мы делали именно то, что ждут жители. Я хочу поблагодарить за активность. Цель нашей встречи — быть единой командой», — сказал Воробьев.

Серебряные Пруды

Жители Серебряных Прудов подняли вопрос о капитальном ремонте Узуновской школы. Воробьев сообщил, что уже учли меры, которые лягут в основу первого за 30 лет масштабного обновления.

Воробьев рассказал, что в Серебряных Прудах усилят акцент на привлечении инвестиций и создании рабочих мест.

Зарайск и Егорьевск

Говорили и о реконструкции городской бани в Зарайске. Она самая крупная в области, и ее улучшат первой.

Подмосковное правительство выделило на восстановление бани свыше 28,7 миллиона рублей. Обновление завершат к концу года.

Кроме того, в Зарайске реконструируют плотину через реку Осетр.

А жители Егорьевска говорили с губернатором об установке пунктов контроля за чистотой воздуха, очистке реки Гуслицы, создании веломаршрута на набережной.

По поручению Воробьева в этом году расчистят 22 водоема. Там не останется сухостойных деревьев, мусора на дне и берегах. Ликвидируют незаконные сливы.

Сведения о сроках проведения работ разместили на портале Минэкологии Подмосковья.

Воскресенск, Луховицы и Коломна

Обсудили и перспективы строительства детского сада, новой игровой площадки в Воскресенске.

Подняли вопрос о создании физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в Луховицах. Как подчеркнул первый заместитель председателя Мособлдумы Никита Чаплин, все эти вопросы уже решают.

Подмосковье — это территория ускоренного экономического, социального развития. Я рад, что губернатор Андрей Воробьев делает все возможное, чтобы положительные перемены происходили в каждом населенном пункте Никита Чаплин.

Он сообщил, что на встрече выступили жители юго-востока Подмосковья. О переменах говорили активисты из Серебряных Прудов, Коломны, Луховиц, Егорьевска, Зарайска и Воскресенска.

«По многим озвученным вопросам уже идет работа. Например, в Луховицах рассматривается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, а в Зарайске — реконструкция плотины через реку Осетр», — сказал Чаплин.

А в Коломне решат вопрос с реконструкцией участка дороги по направлению к Озерам, чтобы можно было запустить автобусное сообщение из микрорайона Колычево.

Помощь волонтеров

Волонтеры из Серпухова подарили Воробьеву браслет «Команда Губернатора #19». В нем он пришел на встречу с жителями.

Председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов городского округа Воскресенск Василий Дацюк поблагодарил активистов за их работу.

Я хотел бы отметить огромную поддержку, которую нам оказывают волонтеры „Единой России“ начиная с прошлого года. В то время мы оказались заперты в своих квартирах. Молодые люди практически мгновенно пришли на помощь Василий Дацюк.

Он напомнил, что волонтеры покупали лекарства, продукты и доставляли их на дом. Они проверяли соблюдение масочного режима и бесплатно раздавали средства защиты.

Все вопросы, с которыми жители обратились в адрес губернатора, взяты на особый контроль.

«Мы — одна команда, которая должна уметь добиваться результата. До сих пор у нас все получалось — то, что обещали, мы делаем. Понятно, что всегда хочется быстрее. Это еще более сложная задача. Но, я очень надеюсь, что совместно мы ее решим и обеспечим скорость перемен», — подытожил Воробьев.

Для решения проблем органам местного самоуправления окажут необходимую помощь со стороны правительства Московской области.