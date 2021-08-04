Еще 9 городских бань отремонтируют в Подмосковье к концу года

Девять городских бань улучшат в Подмосковье до конца года. Они находятся в пяти округах. Их отремонтируют и сделают современными комплексами для оздоровления.

Обновление выполнят по программе «100 бань Подмосковья». Это отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

По его словам, первый большой ремонт завершат в Зарайске. Здесь самая крупная баня — 2,8 тысячи метров.

Мы надеемся, что этот комплекс будет не только объектом, где можно помыться и оздоровиться, но и центром привлечения туристов в город Сергей Воскресенский.

Все бани отремонтируют благодаря субсидиям, выделенным из бюджета Московской области.

«Правительство Подмосковья выделило на восстановление бани в Зарайске более 28,7 миллиона рублей, а средства из бюджета городского округа — свыше 5,5 миллиона рублей», — уточнил Воскресенский.

Он напомнил, что в Подмосковье действуют льготные тарифы на банные услуги для ветеранов, пенсионеров, инвалидов и многодетных семей.

До конца года бани отремонтируют в пяти округах: Зарайске, Ступине, Егорьевске, Луховицах и Серпухове.