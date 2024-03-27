Подмосковье 27 марта 2024, 18:20 Активисты «Движения Первых» из Ленинского округа реализуют 22 областных проекта Пресс-служба администрации города или района

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Активисты «Движения Первых» из Ленинского округа присоединились к 22 проектам, которые реализуют в этом году. Их представили в Доме правительства Подмосковья 25 марта.

Как рассказали в администрации округа, среди мероприятий, которые проведут ребята, — семейный форум, военно-патриотическая игра «Зарница 2.0», акция «Благодарю» и многое другое.

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Всего в округе открыто 20 первичных отделений «Движения Первых», рассказала замглавы округа Татьяна Квасникова.

«В муниципалитете открыто 20 первичных отделений „Движения Первых“ — на базе каждой школы, а также учреждения по работе с молодежью „Энергия“ и инклюзивного центра „Сотри границы“. Уже почти полторы тысячи ребят в нашем округе вступили в „Движение“, и с каждым днем их становится все больше», — сказала она.

На сегодняшний день Подмосковье является лидером по числу участников движения. Туда уже вступили более 160 тысяч ребят.

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