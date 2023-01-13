Подмосковье 13 января 2023, 17:38 Активист из Чехова 2 недели пробыл санитаром в больнице Луганска

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Штаб «Молодой гвардии» в Чехове встретил 19-летнего Дмитрия Оранского из двухнедельной командировки в Луганске. Юноша был младшим медперсоналом в больнице, куда привозили раненых.

Житель Чехова узнал о поездке в Луганск 12 декабря, после чего посоветовался с другом. В итоге ребята решили поехать вместе.

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«Один бы я, наверное, не поехал, потому что ситуация сложная, опасное место, надо на кого-то положиться, кому-то довериться», — заявил Дмитрий Оранский.

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Молодые люди были готовы к любой работе, однако их определили в больницу. Оранский в основном работал ночью.

«Самым эмоционально сложным был первый день, когда мне дали халат, перчатки и сразу велели сделать перевязку. А навыков у меня мало, я растерялся, не знал, что делать. В итоге первую половину дня нас просто обучали», — поделился активист.

За две недели молодогвардеец увидел различные ранения от мин и осколков. Особенно молодому человеку запомнилась практически полностью оторванная нога.

Другу Оранского Андрею Лапутько в командировке исполнилось 19 лет. После смены активисты купили себе торт и вставили в него горящую спичку вместо свечи.

«Он задул эту спичку, и мы пошли спать. Вот такой праздник получился», — рассказал Дмитрий.

После приезда Дмитрий Оранский отправился навещать свою подопечную — Татьяну Пушкаренко. Женщина уже 25 лет не ходит, поэтому волонтер помогает ей в доме и по хозяйству.

Молодой человек пока не планирует возвращаться в Луганск, так как за него переживает мама. Однако он не исключил того, что поедет туда снова позже.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что студенты техникума в Павловском Посаде изготавливают печки-буржуйки для участников СВО. Ребята передали в зону боевых действий уже 12 печек, к отправке готовятся еще шесть.

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