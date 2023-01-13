Важное 13 января 2023, 16:30 Губернатор Подмосковья поддержал проект студентов об изготовлении печек для бойцов СВО

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Студенты техникума в Павловском Посаде изготавливают печки-буржуйки в помощь участникам СВО. Автор идеи — Даниил Баранов, учащийся третьего курса. Со студентами встретился губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, он поблагодарил их за содействие в поддержке бойцов.

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Даниил инициировал акции «Мы вместе» и «Мы рядом» — решил помогать участникам спецоперации и стал делать печки, которые способны быстро прогревать помещения.

Идею поддержали одногруппники, а в прошлом году студент стал лауреатом премии губернатора Подмосковья «Мы рядом. Доброе дело». Теперь Андрей Воробьев лично проверил, как производят печки в техникуме.

Спасибо вам, и дело не только в печках, хотя они тоже важны, а в том, что каждый из нас должен думать, чем может помочь, какое сделать доброе дело. Андрей Воробьев

Сам юноша поделился, что идея создавать печки для бойцов СВО появилась с наступлением первых холодов.

«Некоторые из нас поддерживают связь с участниками СВО, и они рассказали, что им не хватает обогревателей. Мы решили делать буржуйки — они простые в изготовлении и использовании. А потом директор выдвинул мой проект на губернаторскую премию», — поделился Даниил.

Уникальность проекта

Ребята уже передали бойцам 12 печек, а вскоре отправят в зону СВО еще шесть.

«В команде 12 человек: пятеро занимаются резкой материала, еще пятеро делают подгонку и заготовки, а я и мой товарищ Артем уже непосредственно собираем печки», — объяснил процесс Даниил.

Во время встречи с губернатором ребята попросили установить в их мастерской профессиональную вытяжку, чтобы еще увеличить производство. Андрей Воробьев пообещал помочь.

Преподаватель техникума Александр Орехов, который руководит процессом изготовления, отметил, что печки делают пока что 12 человек, но помогать готовы все 75 студентов, обучающихся на профильном направлении.

Мы готовим специалистов заводов — это токарные, фрезерные, сварные, сверлильные работы. Такая профессия очень востребована. Александр Орехов

Педагог добавил, что заводы приглашают студентов на работу уже с третьего-четвертого курса.

«Так что подготовка идет в постоянном режиме, производственная практика доходит у нас до 300 часов в год», — добавил Александр Орехов.

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