Подмосковье 12 января 2023, 10:32 Актер Иван Охлобыстин поблагодарил губернатора Подмосковья за помощь бойцам СВО РИА «Новости»

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Актер Иван Охлобыстин поблагодарил губернатора Подмосковья Андрея Воробьева за помощь с обмундированием для бойцов СВО. Глава региона распорядился приобрести на средства из личных фондов все необходимое для мотострелкового батальона под Харьковом, участники которого попросили о содействии.

Актер рассказал, что к нему обратились товарищи из «Боевого братства» с просьбой помочь приобрести теплую одежду, рации и другую экипировку.

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«Уважаемый Андрей Юрьевич, ко мне обратились товарищи из „Боевого братства“ с просьбой посодействовать. Под Харьковом воюют наши ребята из Подмосковья. <...> Я знаю, что вы уже многим помогли и для вас это вопрос чести», — написал Охлобыстин в своем блоге.

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Андрей Воробьев оперативно отреагировал на просьбу и поручил профинансировать экипировку из личных фондов.

Спешу поделиться с вами радостью. Андрей Юрьевич уже отдал распоряжение профинансировать из личных фондов покупку всего необходимого для наших бойцов третьего мотострелкового батальона, сражающегося с нацистами под Харьковом. Иван Охлобыстин

Ранее губернатор рассказал о помощи раненым бойцам СВО с реабилитацией и протезами. Для этого в регионе создали специальный Центр экзопротезирования пациентов с ампутационными культями.