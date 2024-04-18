Подмосковье 18 апреля 2024, 15:39 Агропредприятие в Одинцове привлечет новых сотрудников в команду Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

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Предприятие «Агроном» является крупным поставщиком сетевых магазинов в Москве и Подмосковье. Однако компания столкнулась с проблемой нехватки кадров. Для решения этого вопроса руководство обратилось к главе Одинцовского округа Андрею Иванову.

Сейчас для агропредприятия остро стоит вопрос нехватки кадров, затраты на электроснабжение тоже высокие. Глава муниципалитета пообещал помочь.

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«Мы готовы поддержать компанию в части привлечения новых кадров. Будем помогать с жильем, размещением в детские сады и школы для тех, кто приехал из других регионов. Уверен, что вам нужно работать и с Сельхозакадемией, и в колледжах. И вот здесь как раз важен разговор про систему мотивации. Насколько я помню, есть система компенсации стоимости обучения для сельскохозяйственной отрасли. Думаю, что здесь нужно активно предлагать людям и переобучение, и обучение с социальной формой компенсации от государства. Я думаю, что это даст свои результаты», — подчеркнул Андрей Иванов.

Одинцовское предприятие «Агроном» вырастило за прошлый год 580 тонн огурцов. Кроме плодовоовощных, здесь также собирают ягодные и зеленые культуры.

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