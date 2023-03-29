Подмосковье 29 марта 2023, 17:32 Агрохолдинг из Домодедова дополнил линейку продуктов для завтрака кашами и запеканками Пресс-служба "Мираторг"

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Компания «Мираторг» расширила ассортимент продуктов для завтрака до 100 позиций. В линейке появились рисовая и овсяная каши, а также творожная запеканка с клубничным конфитюром.

По данным агрохолдинга, абсолютным лидером продаж среди продуктов для завтрака является рисовая каша. Это источник сложных углеводов, аминокислот, витаминов и микроэлементов. На втором месте по предпочтениям покупателей — овсянка. В ней много клетчатки и растительного белка, содержится биотин, калий, магний и другие вещества.

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Еще один новый продукт — это запеканка. Для ее приготовления используется фермерский творог, манная крупа и сливки. Вкус дополняет клубничный конфитюр.

«Суммарная производственная мощность фабрики-кухни в подмосковном Домодедове по кашам и запеканкам составляет порядка четырех тонн в день», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

Фабрика-кухня агрохолдинга «Мираторг» работает в Подмосковье с сентября 2020 года. В прошлом году ассортимент выпускаемых блюд увеличился почти вдвое.

В марте губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил «Московскую кофейню на паяхъ» в Рузе. Это единственное предприятие в стране, где производят сублимированный цикорий.

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